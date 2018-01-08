Дворцы культуры Дальнегорска подготовили обширные праздничные программы для жителей и гостей города. Со цен звучали лирические композиции в исполнении начинающих и уже опытных артистов, сообщает корреспондент ИА Deita.ru.





Подготовка к концертам, посвященным Рождеству Христову, началась задолго до самого праздника. Не успели певцы и танцоры отойти от Новогодних концертов, как им предстояло ещё раз удивить публику новыми творческими номерами.













В Рождественский Сочельник концерт состоялся во Дворце культуры химиков. А у уже в само Рождество - в ДК «Горняк».





Артистам удалось удивить зрителей и представить на их суд новые творческие номера. В программы были включены очень трогательные и душевные песни, зажигательные танцы от малышей и чувственные от взрослых. Также были небольшие театрализованные постановки, рассказывающие о празднике.













Зрители с овациями провожали артистов. Напомним, что ранее самых выдающихся младших школьников чествовали на ежегодном мероприятии - Рождественской ёлке главы.















Карина Пискунова