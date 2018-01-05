В санатории поселка Горные Ключи из-за порыва отопления пострадали дети, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В 08.50 по местному времени в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от о том, что в санатории, расположенном в посёлке Горные Ключи Кировского района произошёл порыв стояка отопления на втором этаже санаторного корпуса. В результате происшествия пострадали четверо детей, которые получили ожоги нижних конечностей I степени (покраснение). Также при устранении порыва ожоги получил охранник учреждения. Пострадавшие в результате происшествия направлены для медицинского осмотра в Центральную районную больницу, где с ними работают психолог Главного управления МЧС России по Приморскому краю и психолог медицинского учреждения.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что в приморском детском приюте произошел взрыв.

Дмитрий Санников

