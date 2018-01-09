Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок подачи заявления и документов для усыновления, опеки и попечительства над детьми-сиротами, сообщает «DEITA.RU».

Теперь граждане, желающие оформить опекунство, могут самостоятельно не приносить в органы опеки и попечительства выписку из домовой книги или другие документы, которые подтверждают право собственности на жилплощадь или право пользования ею, копию финансового лицевого счета с места жительства, справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина судимости или факта уголовного преследования, копию пенсионного удостоверения, а также справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Согласно новым изменениям, эти документы теперь будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

«DEITA.RU» обратилось в Отдел охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края за комментарием.

«Знаем, что вышло такое постановление, что будут в электронном порядке запрашиваться документы у уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Как на деле все это функционирует, мы пока не можем сказать – будет видно хотя бы через неделю», - сообщила начальник отдела Евгения Бик.

Нововведение также прокомментировал отец четверых приемных детей Андрей Левицкий.

«Процедура и раньше была достаточно несложная, на мой взгляд. Я собирал набор документов 4 раза. Сбор занимал от нескольких недель до месяца. Я и раньше не видел каких-то особых трудностей.

Может быть, конечно, от новшеств будет лучше, а может быть и нет. Смотря какая ставится задача: если сократить органы опеки в государственном масштабе, то может быть хорошо. А я как заявитель не могу пока сказать. Сейчас, вот, провел много времени в МФЦ, которые вроде как должны были облегчить жизнь, но что-то как-то пока легче особо не стало».

Алина Калинина