Судно «Николай Касаткин», принадлежащее сахалинской компании «Парус», арестовано в южнокорейском порту Пусан, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Причиной ареста стали долги по зарплате морякам. По информации представителя Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского, «Николай Касаткин» арестован от имени четырех членов экипажа, которые пожаловались в ITF на двухмесячную задержку заработной платы. Корейский профсоюз оплатил им билеты, дал аванс по $500 и моряки улетели в Калининград. На арестованном судне остаются восемь российских моряков.

«Ситуацию осложняет то, что это второй арест, наложенный на судно. Оно уже арестовано третьей стороной по хозяйственному спору. Если бы судно было арестовано только моряками, то после погашения долгов арест был снят. Теперь же дальнейшая судьба судна не совсем понятна», - сказал Осичанский.

Дмитрий Санников