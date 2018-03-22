В Тихоокеанском государственном медицинском университете начались информационные встречи студентов с главными врачами районных и городских медицинских учреждений.

Работа по профориентации будущих врачей ведется совместно вузом и департаментом здравоохранения Приморского края в рамках исполнения поручения врио Губернатора Андрея Тарасенко.

Как сообщил глава департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, сегодня ребят не просто ждут в ряде лечебных учреждений Приморья для прохождения летней производственной практики, но и готовы трудоустроить на этот период и даже представить служебное жилье.

«В медицинских организация Приморского края в настоящее время около 1900 вакантных рабочих мест. Многие из вас уже имеют определенный опыт – есть возможность работать в бригаде скорой медицинской помощи, мы готовы содействовать в этом вопросе», – отметил глава департамента.

Ректор ТГМУ Валентин Шуматов отметил, что сегодня в рамках государственной программы развитие здроавоохранения Приморского края, на разных курсах вуза на бюджетной основе и по целевому набору обучается более 600 человек.

«Каждому из вас дается уникальная возможность – получить опыт работы в районном здравоохранении. Это хорошая школа, для многих известных врачей она стала путевкой в большое здравоохранение», – отметил ректор.

Ранее врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко также встретился со студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета. Будущие терапевты, педиатры и хирурги задали главе региона вопросы о том, какие перспективы перед ними открывает профессия врача в Приморье.

Он подчеркнул, что администрация края открыта для предложений молодежи, и готова рассмотреть и инициировать ряд нововведений, необходимых для того, чтобы будущие специалисты востребованных профессий чувствовали себя в родном крае по-настоящему нужными.

Виктор Бруевич