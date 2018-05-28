Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сомневается в том, что договоренности будут достигнуты во время встречи президента США и лидера КНДР, сообщает DEITA.RU.



По мнению политика, вопрос по денуклеаризации Корейского полуострова так и останется открытым из-за разных подходов.

"Киму нужна встреча с Трампом, но он не хочет лишиться бомбы. Трампу же нужно лишить Кима бомбы, а для этого нужна встреча. Разные повестки", - написал Пушков в Twitter.

Напомним, ранее появилась информация о том, что делегация США прибыла в КНДР для переговоров по поводу предстоящей встречи.

Ирина Петрова