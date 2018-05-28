По данным Роспотребнадзора, на 18 мая 2018 года в медицинские организации обратились более 129 тысяч пострадавших от укусов клещей, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что больше всего обращений было в Кемеровской, Свердловской, Вологодской, Иркутской областях и Санкт-Петербурге.

Однако обращаемость в медучреждения пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.



Зарегистрировано 23 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 250 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

Напомним, клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Заболевание может привести к инвалидности или летальному исходу.



Ирина Петрова