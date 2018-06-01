В России с 2020 года могут запретить продавать недостроенное жилье, сообщает DEITA.RU.

30 мая глава государства Владимир Путин обсудил с представителями правительства и застройщиками закон о долевом строительстве. На совещании девелоперы пытались добиться смягчения законодательства, а вышло наоборот.

Так, власти рассматривают возможность запрета продажи недостроенного жилья. Проще говоря, планируется уходить от так называемого долевого строительства.

Напомним, поправки в закон о долевом строительстве были приняты еще в 2017 году. Согласно им, застройщики, которые продавали квартиры в недостроенных домах, должны откладывать вырученные деньги на специальный счет, а строить должны либо на собственные средства, либо на кредитные. Данная мера необходима для того, чтобы в случае банкротства фирма могла вернуть дольщикам их взносы.

Пока же тысячам граждан, поверившим в рекламу застройщиков и ставшим обманутыми дольщиками, помочь не может ничто. В том же Приморье, пожалуй, не проходит и месяца, чтобы сотни вложивших собственные деньги в долевое строительство людей, не вышли на митинг. Однако протесты нисколько не приближают их к заветной цели – ключу от оплаченной, но так и недостроенной квартиры. В большинстве случаев поначалу стройка идет если не ударными, то уж точно вполне неплохими темпами, но в какой-то момент со стройплощадки испаряются рабочие и спецтехника, а взволнованные дольщики вдруг выясняют, что деньги у застройщика закончились. Естественно, при условии, что они смогут до него дозвониться.

Как правило, положение обманутых людей в такой ситуации незавидно. С одной стороны, есть закон, есть договор, а в некоторых случаях даже страховка, но жилья по-прежнему нет. Как и денег, которые они заплатили. «Почему на них не достроено жилье, которое должно быть достроено?» — задаются из раза в раз на очередном митинге сотни обманутых приморских дольщиков. Не понимая, почему за сорванные сроки сдачи жилых домов страдают они, вложившие собственные или заемные средства в покупку жилья, а не ответственные за стройку лица. Причем, шансы быть кинутыми что по госпрограмме, что по коммерческому предложению, как выяснилось, равны.

Остается только одно: митинговать и ждать, ждать и митинговать. Сожалея о том, что ввязались в долевое строительство. Стоит признать, что в нынешних условиях оно все более напоминает принцип «русской рулетки": повезет — не повезет. Конечно же, расценки на первичном рынке жилья так маняще-привлекательны (при этом не забываем, что по большей части это цена за пустую коробку без отделки, а иной раз и без коммуникаций), но и с отсутствием реальных гарантий, с другой.

Андрей Горюнов, Екатерина Лапкина