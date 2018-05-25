Маркировка продуктов в России начнется с молока и творога, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Центр развития перспективных технологий.

Одна из ведущих компаний по производству молочной продукции и детского питания решила провести эксперимент по маркировке своей продукции специальными матрикс-кодами, то есть бесплатными онлайн-генераторами штрих-кода.

Цель эксперимента — понять насколько удобно на каждую отдельно взятую баночку творожка или сметаны наносить специальные контрольно-идентификационные знаки и каким образом можно оптимизировать затраты на внедрение данного новшества.

Размещение на каждой упаковке молочной продукции матрикс-кода позволит прослеживать судьбу товара от производителя до конечного потребителя. При этом полностью исключит попадание фальсификата на прилавки в торговых сетях.

Екатерина Лапкина