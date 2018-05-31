С 4 июня авиакомпании смогут отказывать авиадебоширам в перевозке, сообщает DEITA.RU.

Авиакомпании будут вести "черные списки" таких пассажиров и лишать их на год право летать. Об этом говорится в Федеральном законе от 5 декабря 2017 года № 376-Ф "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации".

Однако для некоторых пассажиров из злосчастного списка сделают исключение. Это будет касаться дебоширов, которые летят на лечение, на похороны родственника или сопровождают пассажира-инвалида.

Решение о внесении пассажира в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, может быть обжаловано в судебном порядке.



Ирина Петрова