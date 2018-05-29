К концу 2020 года, как ожидается, уточнят и нанесут на карту береговые линии российских морей. Работа будет выполнена по заказу ФГБУ «Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр» (РосИНИВХЦ).

Планируется описать границы морей, а также водоохранных зон и прибрежных защитных полос Азовского, Баренцева, Белого, Берингова, Восточно-Сибирского, Карского, Охотского, Чукотского и Японского морей, а также моря Лаптевых и Тихого океана.

РосИНИВХЦ объявил тендер по выбору исполнителя для проведения обследования водных объектов. Заявки на участие принимаются до 15 июня, и в тот же день центр подведет итоги конкурса, сообщает RosTender.info.

Стоимость выполнения работ оценивается в 135 млн рублей, средства выделяются из федерального бюджета. Согласно технической документации, задание должно быть выполнено в декабре 2020 года.

Екатерина Лапкина