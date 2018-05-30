Российская семья с одним ребенком и двумя работающими супругами может накопить на квартиру быстрее, чем пять лет назад, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики Центра ОНФ «Народная экспертиза».

Так, откладывая ежемесячно треть семейного бюджета, супруги смогут накопить на собственное жилье площадью 54 квадратных метров за 19,6 года. За пять лет время, необходимое для накопления, снизилось на 2,3 года.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что семья из Владивостока со средним годовым доходом по региону сможет накопить на квартиру в приморской столице за 3,5 года. Отмечается, что обоим работающим супругам необходимо откладывать все доходы на приобретение жилья.

Екатерина Лапкина