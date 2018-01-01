В России с 1 января 2018 года запрещают производство и оборот продукции с содержанием спирта менее 15% и содержащей тонизирующие вещества, сообщает «Deita.ru».

Однако это не коснется продукции, предназначенной для экспорта. Перечень таких веществ будет устанавливаться правительством.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Законом также уточняется процедура госрегистрации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, устанавливается, что регистрации подлежит оборудование с производственной мощностью более 200 декалитров.



Также согласно закону производители спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий будут обязаны передавать в систему ЕГАИС информацию об объеме закупленного спирта путем установки счетчиков на оборудование для приемки закупленного спирта. Они будут передавать в ЕГАИС данные об объеме использованного спирта, а также об объеме производства и (или) оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медизделий.

Документ меняет порядок выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, наличие у заявителя неуплаченного штрафа за нарушения в этой сфере будет являться основанием для отказа в выдаче лицензии.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что в Приморье нелегальный алкоголь готовили тоннами.

Ирина Петрова

