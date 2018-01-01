В России с 1 января 2018 года запрещают производство и оборот продукции с содержанием спирта менее 15% и содержащей тонизирующие вещества, сообщает «Deita.ru».
Однако это не коснется продукции, предназначенной для экспорта. Перечень таких веществ будет устанавливаться правительством.
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Законом также уточняется процедура госрегистрации основного
технологического оборудования для производства этилового спирта,
устанавливается, что регистрации подлежит оборудование с производственной
мощностью более 200 декалитров.
Также согласно закону производители спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий будут обязаны передавать в систему ЕГАИС информацию об объеме закупленного спирта путем установки счетчиков на оборудование для приемки закупленного спирта. Они будут передавать в ЕГАИС данные об объеме использованного спирта, а также об объеме производства и (или) оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медизделий.
Документ меняет порядок выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, наличие у заявителя неуплаченного штрафа за нарушения в этой сфере будет являться основанием для отказа в выдаче лицензии.
Ранее "Deita.ru" сообщало, что в Приморье нелегальный алкоголь готовили тоннами.
Ирина Петрова