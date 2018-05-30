С 31 мая в отношении продукции белорусского производителя сыра вводится временное ограничение к ввозу в Россию, об этом DEITA.RU сообщили в Россельхознадзоре.
Как рассказали в ведомстве, в связи с повторным выявлением натамицина в сыре, произведенного ООО «Пружанский молочный комбинат», вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия на территорию России.
Натамицин – противогрибковый препарат (антимикотик).
Используется для лечения и профилактики неинвазивного кандидоза кишечника,
инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных Candida или другими
чувствительными дрожжевыми, дрожжеподобными грибами или дерматофитами
(баланопоститы, отомикозы). Также используется в качестве консерванта в пищевой
промышленности как пищевая добавка E235.
Екатерина Лапкина