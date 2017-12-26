В Сахалинской области на острове Монерон в текущем сезоне провели работы по его благоустройству, сообщает Deita.ru. Природный парк приятно преобразился. Так, на территории создали 300-метровую тропу до местной достопримечательности «Мост в никуда», изготовили 40-метровую лестницу для тропы в «Будку телеграфиста», а также обустроили смотровую площадку. В ходе работ сотрудники парка отремонтировали две тропы, одна из которых ведет на объект «Святилище», который представляет собой овальную площадку размером 7 на 8 метров, сложенную из осколков базальтовой породы. Также был приведен в порядок настил пирса, реконструирована центральная лестница, по ходу следования были установлены штендеры, указатели и информационные знаки с комментариями о редких растениях и животных.

В текущем году на острове побывали 138 туристов. Это меньше, чем в прошлые года. Например, в 2016-ом его посетили 525 человек, а пик туристической активности наблюдался в 2011 году, тогда на Монероне побывали 1,2 тысячи гостей. В прошлом году туристов на остров начал доставлять катер «Святитель Николай». Сахалинские власти поспособствовали этому, чтобы обеспечить транспортную доступность. Группы формируют две туристические компании — «БИ-Томо» и «Сахалин-Дискавери». Областное агентство по туризму заключило с ними соответствующие соглашения. Одновременно «Святитель Николай» может взять на борт до девяти пассажиров. При этом продолжительность плавания от Невельска до Монерона составляет 2,5 часа.

Марта Нота