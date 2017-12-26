В Сахалинской области прогнозируют рост вылова минтая в восточно-сахалинской подзоне, сообщает "Deita.ru".

Уловы и размеры пойманной рыбы зависят от урожайности поколений, состояния популяций и сезона лова. Исследования сотрудников местного института рыбного хозяйства и океанографии показали, что численность икры в тестовых уловах – максимальная за последние 10 лет. Это указывает на прохождение интенсивного нереста.

Как сообщил советник директора института Анатолий Великанов, в 2014-2016 годах освоение в подзоне было на уровне 98 %. В 2017 году вылов ожидается на уровне прошлых лет. При этом, как показал опыт, в последние два рыбных сезона в уловах доминировала молодь минтая. Как на съемках, так и в промысловых уловах был большой прилов.

По результатам ихтиопланктонной съемки в уловах сети доминировала икра на 2-й стадии развития. Исходя из значительного пополнения, ученые считают возможным рост вылова для Восточно-Сахалинской подзоны в 2019 году.

Таким образом, состояние запасов минтая в северной части Охотского моря и у восточного Сахалина по словам сотрудников института можно оценить как вполне хорошее. При этом размерно-возрастную структуру запасов минтая прогнозируют как благоприятную для сохранения их на уровне выше среднего. Обычно добыча минтая ведётся тралами и ставными неводами. Среди трескообразных рыб мирового океана минтай занимает лидирующее место по объёму добычи. Из него обычно делают филе, которое используется как полуфабрикат. Также из этой рыбы добывают печень, икру и сурими, который используется для имитации крабового мяса.

Виктор Бруевич