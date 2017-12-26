В ноябре 2017 года в Сахалинской области впервые за последние пятнадцать лет отмечено официальное снижение цен, сообщает Deita.ru. Они снизились на 0,3 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

На сегодняшний день островной регион занимает 32 место по темпам роста цен на продовольственные товары в стране. При этом еще весной позиции региона были гораздо слабее.

На сегодняшний день не замечено недостатка в ни одном из товаров. Запас продуктов сформирован на срок от 20 до 100 дней.

Среди оптовых цен заметно снизилась стоимость мяса птицы. Одним из факторов, по словам экспертов, остается развитие собственного производства охлажденной птицы на территории Сахалина. Старые цены остались на молоко и яйца, при этом немного дороже стала говядина. У сахалинских товаропроизводителей понизились в цене картофель, капуста и свекла, а репчатый лук, томаты и огурцы прибавили в цене.

Усредненная наценка в торговле на продукты питания в регионе сейчас равна 30,3 %. Очевидна тенденция к ее снижению, отмечают в региональном правительстве. По-прежнему действует обширная сеть социальных магазинов, которых в Сахалинской области уже 108. В них надбавка к основной стоимости не превышает 15 %.

Специалисты отмечают, что сейчас нет поводов для беспокойства по поводу относительно резкого роста цен, к примеру, на плодоовощную продукцию: сейчас действуют сезонные тренды. Со временем они сменятся обратными.

По данным Сахалинстата, в целом с начала года прирост цен на продукты за год на сегодняшний день достиг 2,2 %. В прошлом году он был вдвое выше и составил 4,8 %. Причиной благоприятной экономической статистики, в частности, стало серьезное падение стоимости овощей, фруктов и ягод. Наибольшим образом цены снизились в августе. Так, если в январе 2017 года килограмм картофеля обходился сахалинцам и курильчанам в среднем в 42 рубля, то сейчас его средневзвешенная стоимость составила 33 рубля, а во многих торговых точках его можно найти и по двадцать с небольшим. В целом стоимость минимального набора продуктов питания (так называемой продуктовой корзины) в Сахалинской области за год также снизилась.

Марта Нота