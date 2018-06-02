Администрация Дальнегорского городского округа и жители города присоединились к всероссийской акции «Вода России», сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации ДГО.





Дальнегорский городской округ принял участие во всероссийской акции по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России». 1 июня 2018 года, сотрудники администрации, а также неравнодушные жители округа отправились на экологический субботник, который включал в себя расчистку побережья в районе скал «Два Брата» от бытового мусора.





В ходе акции было собрано более 100 мешков с мусором, основную массу которого составляли пластиковые и стеклянные бутылки. Весь собранный мусор был отвезен на полигон ТБО для утилизации. Основными целями акции является развитие чувства гордости и ответственности за природу родного края, как части национального природного богатства.





Инициатор акции «Вода России» – Межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз» при участии Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, Указом Президента России Владимира Путина 2018 год объявлен в стране годом добровольца, в рамках которого акция «Вода России» пройдет на всей территории России.

Дмитрий Санников