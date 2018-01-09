Несколько часов назад в Дальнегорском городском округе начался снег, сообщает корреспондент ИА «Дейта». Пока все службы жизнедеятельности готовятся к расчисткам и уборкам, горожане беззаботно проводят последний новогодний выходной день.

Пока снегопад не вызывает у дальнегорцев особых опасений. Горожане уверены, что если даже снег будет идти всю ночь, он не доставит особых проблем. Единственное, что коммунальщикам придётся выйти на работу пораньше.

«А я люблю снежок, сразу становится красиво кругом. В этом году зима нас радует снежком и тёплыми деньгами», - поделилась восторгом Наталья на своей странице в социальных сетях.







Напомним, что в связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 8 января на юго-востоке, ночью и днем 9 января в восточных и центральных районах края местами ожидается сильный снег с количеством 6-15 мм за 12 часов и менее. На северо-востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее. Ожидаются гололедные явления, на побережье местами метель при ветре 18-23м/с.

Карина Пискунова