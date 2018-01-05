Новости из Сирии вновь на первых местах всех международных средств массовой информации, особенно российских, сообщает «Deita.ru».

Информация центральных СМИ, что в результате минометного обстрела 31 декабря российской авиабазы Хмеймим были потеряны четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72 сразу стала «новостью №1».

По мнению приморцев (и большинства жителей нашей страны), главная тема 2017 года - события в Сирии. Об этом уже рассказывало«Deita.ru» в своем ежегодном обзоре. И вначале нынешнего года сирийская тема вновь – «горячая».

При этом российская база Хмеймим, где 11 декабря президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ отдал приказ начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации, стала еще и местом, где Владимир Путин озвучил главную цель.

«За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели. Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь в Сирии, и у нас в России».

Эта речь Владимира Путина получила огромный резонанс и бурное осуждение в социальных сетях. Особую поддержку заслужил пост одного из пользователей Тwitter, который «облетел» российские и зарубежные СМИ.

«Россия сделала то, что не смогла коалиция США из 68 стран» - эта цитата, по мнению многих пользователей соцсетей, отражает истинное положение дел.

По ситуации с российской базой пока нет комментариев Министерства оборы РФ, но тот факт, что до сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за налет, лишь подчеркивает правоту и силу, которую проявила Россия.

В беседе с «Deita.ru» эксперт Приморского регионального штаба ОНФ по вопросам патриотического воспитания, работе с ветеранскими организациями и социального обеспечения военнослужащих, подполковник запаса ФСБ Сергей Косенко отметил, что ситуацию можно оценить по-разному.

«В Сирии Российская сторона объявила борьбу с главным злом название которому Международный терроризм. При этом лица, к нему причастные, неоднократно, по всему миру, демонстрировали свои методы Вспомните Францию, Германию, США – где были теракты и взрывы у нас в России. От открытых боёв в Сирии до подлых взрывов в городах, где гибнут мирные жители - все это звенья одной цепи. Вот истинное «лицо» международного терроризма. Что еще раз доказывает нашу правоту - в необходимости объединения в борьбе с этим злом», - отметил приморский эксперт.

Напомним, до сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за удары по российской авиабазе в Сирии.

Как только что стало известно, Министерство обороны подтвердило факт гибели военнослужащих в результате минометного обстрела боевиками аэродрома Хмеймим в Сирии. Минобороны РФ сообщает, что база подверглась «внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков». В результате обстрела двое военнослужащих погибли.

При этом в ведомстве опровергают информацию об уничтожении 7 российских самолетов. В настоящий момент сирийские спецслужбы разыскивают причастных к налету.

Инна Эстрина