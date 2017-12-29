Предприятия, отвечающие за уборку снега, приведены в состояние повышенной готовности в Уссурийске, сообщили Deita.ru в администрации города.

Завтра все дороги Уссурийска будут обработаны специальными реагентами, которые предотвращают образование наледи. Подготовлены необходимые запасы пескосолевой смеси.

Во всех ресурсоснабжающих муниципальных предприятиях созданы дежурные бригады на случай отключения воды, тепла и электроэнергии. Дежурные диспетчерские службы будут работать в новогоднюю ночь и во всех управляющих компаниях округа.

«В экстренных случаях специалистам управления ГО и ЧС необходимо обратиться за помощью к военным, а также задействовать командно-штабную машину Уссурийского городского округа», – подчеркнул Евгений Корж.

Жителей Уссурийского городского округа в случае снегопада просят не мешать снегоуборочной технике – не бросать автомобили на обочинах дорог, а также ограничить передвижение на собственном автотранспорте по городу.

Михаил Грач