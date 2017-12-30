В доме-музее семьи Александра Васильевича Суханова открылась необычная выставка «Мальчики – зайчики, девочки – снежинки», которая составлена из новогодних семейных реликвии друзей дома-музея и просто жителей города, сообщает корреспондент Deita.ru. Выставка самодостаточна сама по себе и будет интересна детям, их родителям, бабушкам и дедушкам. Также она входит в программу «Назад в СССР», предназначенную для взрослых (+16).





Вы помните, как Новый год встречали в детстве? «Мальчики – зайчики, девочки – снежинки» — это выставка-воспоминание. Она составлена из старых фотографий, написанных историй, из предметов – игрушек, костюмов и прочей новогодней утвари. Уникальна она тем, что всем этим богатством с посетителями поделились жители нашего города и края. Гости музея совершат путешествие в новогоднее прошлое, чтобы узнать или вспомнить, как это было.





Каждый желающий может пополнить выставку своим рассказом, фотографией или тем, чем пожелает, и его история будет показана и рассказана новым гостям дома-музея. Если вы готовы поделиться своей историей, то, придя в уютный дом семьи Суханова, можете, например, написать свой рассказ в журнале новогодних воспоминаний. У музея есть мечта, как рассказала заведующая Жанна Владимировна Славинская, все истории собрать в буклет, а может даже в книгу.





Новый год — семейный праздник. Елка, праздничный стол, костюмы и подарки. У каждой семьи есть свои новогодние традиции. По-своему встречают переход из года в год в разных странах. И у времени они тоже есть, свои традиции – «приметы времени».





Какие традиции были в эпоху СССР, кто помнит? Для многих программа «Назад в СССР» станет воспоминанием и ностальгией по временам детства и юности. И сможет в то же время удивить. Например, многие ли знают, что были времена, когда празднование Нового года было запрещено под страхом ареста, так как считался этот праздник буржуазным пережитком. А в 1935 году вышла статья наркома просвещения Постышева «Давайте устроим детям хорошею ёлку», и была разработана инструкция о том, как проводить детские утренники. Как наряжать ёлку, в какие костюмы одевать детей... «мальчики – зайчики, девочки – снежинки»… вот откуда ноги-то растут.





«Назад в СССР» — это программа-общение, встреча-воспоминание. Чем накрывали новогодний стол в период дефицита? Почему вдруг в нашей не мандариновой стране этот фрукт стал новогодним символом? Из каких удивительных порой материалов создавали новогодние костюмы? Когда народился на свет сказочный персонаж Дедушка Мороз, без которого сейчас новогодний праздник не мыслим? За каждым музейным экспонатом стоит или чья-то личная история или история целой страны.





Программа «Назад в СССР» пройдёт 5, 6, 7, 8 января. Начало в 16.00. Участников программы ждут экскурсия по музею, викторина и лотерея. На программу предварительно необходимо записаться по телефону (423) 2-432-854.





Выставка «Мальчики – зайчики, девочки – снежинки» продлится до 31 января.

Дом-музей семьи Суханова (ул. Суханова, 9).

Фото и текст: Ирина Павленко