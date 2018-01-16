В Находке транспортные полицейские прервали прогулку подростков по путям, об этом DEITA.RU сообщили в УТ МВД России по ДФО.

Пятеро 11–15-летних ребят переходили железнодорожные пути в неположенном месте. За этим занятием их и застали стражи правопорядка.

Как позднее подростки рассказали полицейским, оказалось, что молодые люди никуда целенаправленно не шли. Они просто прогуливались по путям после школы.

Родители подростков привлечены к административной ответственности в рамках статьи «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что в сентябре минувшего года в районе станции Сибирцево поезд сбил влюбленных молодых людей, прогуливающихся по шпалам.

Екатерина Лапкина