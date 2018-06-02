В больницу за помощью обратился мужчина с телесными повреждениями, полученными в популярном во Владивостоке магазине, сообщает корреспондент DEITA.RU. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, а также ушибленные раны мягких тканей головы.

Сам горожанин сообщил полицейским, что он был избит сотрудниками охраны в супермаркете, расположенном в торговом центре в районе Второй Речки. По словам потерпевшего, он ничего не нарушал, поэтому не понимает, что послужило поводом применения силы со стороны охранников.

Стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов