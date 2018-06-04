Охранник супермаркета, похитивший товар у своего работодателя, предстанет перед судом во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре.

Во время внеплановой проверки в супермаркете была выявлена крупная недостача сигарет. Это послужило поводом обратиться в правоохранительные органы.

Установлено, что с августа по октябрь 2017 года, работая охранником в торговой сети, мужчина похитил из кассовых зон сигареты на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд. Бывшему охраннику грозит до шести лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина