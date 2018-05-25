Решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном привело к тому, что в сувенирном магазине Белого дома появились скидки на подарки, выпущенные в честь исторического саммита, как заметил исследователь Лиз Чарбоно, сообщает DEITA.RU.

Одно из украшений, первоначально продававшихся по цене 85 долларов, теперь доступно за 59 долларов. Другой подарок, монету с розничной ценой 24,95 долларов, теперь можно купить за 19,95 долларов.

Памятная монета, отчеканенная военным офисом Белого дома, также подверглась критике за именование Ким Чен Ына верховным лидером.

Саммит был запланирован на 12 июня в Сингапуре, но Трамп отменил его в одностороннем порядке, сославшись на «огромный гнев и открытую враждебность, проявленную в последнем заявлении Ким Чен Ына».

Люди начали шутить про монету, как только стало известно, что Трамп отменил саммит.

Алина Калинина