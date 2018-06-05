Возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца в Камчатском краевом родильном доме, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Камчатской области.

Следствие утверждает, что 22 апреля работники краевого родительного дома оказали 26-летней женщине медицинские услуги, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В результате таких действий ребенок погиб.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатерина Лапкина