14 Январь 2018, 22:47
«Он в трех метрах от нас!», - приморцы сняли на видео встречу с тигром
Источник изображения: dps_vl
В Приморье очередной тигр показался людям,
сообщает DEITA.RU.
По информации источника dps_vl, животное было замечено около трассы в Шкотовском районе.
Отметим, в Приморье такие «встречи» редкостью не назовешь.
Очевидцы зафиксировали большую кошку на камеру мобильного телефона.
«Он в трех метрах от нас!», - комментируют они происходящее. Тигр несколько минут поглядывал из кустов, но выйти ближе так и не решился.
К слову, некоторые пользователи соцсетей уверены, что в тайге «дела плохи», если тигры так часто выходят к людям и подбираются близко к цивилизации.
Ранее DEITA.RU сообщало, что осенью в Приморье к людям вышел весьма миролюбивый тигр.
Виктор Бруевич