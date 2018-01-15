В Приморье очередной тигр показался людям, сообщает DEITA.RU.



По информации источника dps_vl, животное было замечено около трассы в Шкотовском районе.

Отметим, в Приморье такие «встречи» редкостью не назовешь.

Очевидцы зафиксировали большую кошку на камеру мобильного телефона.

«Он в трех метрах от нас!», - комментируют они происходящее. Тигр несколько минут поглядывал из кустов, но выйти ближе так и не решился.

К слову, некоторые пользователи соцсетей уверены, что в тайге «дела плохи», если тигры так часто выходят к людям и подбираются близко к цивилизации.

Ранее DEITA.RU сообщало, что осенью в Приморье к людям вышел весьма миролюбивый тигр.

Виктор Бруевич