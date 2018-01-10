Снег убирают на федеральных, краевых и муниципальных трассах, а также на тротуарах Уссурийска, сообщили Deita.ru в администрации города.

Как пояснили в дорожном участке УМПТС, дорожные службы уже приступили к расчистке дорог от снежного налета. Для предотвращения гололедных явлений, смета, уборки и вывоза снега задействовано более 20 единиц техники и 14 дорожных рабочих. На улицах города работают грейдеры, погрузчики, тракторы и экскаваторы. Также задействованы пять комбинированных дорожных машин с отвалами и щетками, которые очищают дороги от снега и производят подсыпку пескосолевой смеси на проезды, спуски и подъемы, дорожные развязки и мосты.

Дорожные рабочие занимаются ручной уборкой снега и наледи с мостов и прибордюрной части на улицах Комсомольской и Чичерина. Собранный снег вывозят на снежный полигон на улице Московской.

Как рассказали в диспетчерской службе, в Уссурийске на дороги федерального значения для расчистки снега вышли 5 единиц техники и около 30 дорожных рабочих, все они задействованы на улицах Некрасова, Агеева и Владивостокское шоссе.

Михаил Грач