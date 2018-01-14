В Японии до 15 января сохранится сложная метеообстановка, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал Ростуризм на своем интернет-ресурсе. Сильный снег пройдет в северо-западных и северных префектурах Ниигата, Фукуи, Исикава, Тояма.

Отметим, что обильные осадки уже создали властям Японии ряд проблем. В частности, по информации зарубежных СМИ, из-за обильных снегопадов в четверг, 11 января, поезд, следовавший из Ниигата в Нагаоку, застрял в снегу.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Японию, информировать своих клиентов о сложной метеорологической обстановке. Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Японию.

Екатерина Лапкина