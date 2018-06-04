Сегодня, 4 июня, в рамках сдачи морских элементов курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) корабли ТОФ выполнили артиллерийскую стрельбу в Японском море, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ТОФ.



В полигоне боевой подготовки в районе острова Желтухина эскадренный миноносец «Быстрый» провёл две артиллерийских стрельбы на подавление невидимых береговых целей, замаскированных или скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника.

На другом учебном полигоне большой десантный корабль «Николай Вилков» в ходе учения по организации противовоздушной обороны одиночного корабля выполнил серию артиллерийских стрельб по имитированной воздушной цели.

Сообщается, что комендоры БДК успешно отстрелялись корабельной артиллерией по буксируемому щиту, обозначавшему надводный боевой корабль условного противника.

Помимо этого, уничтожена плавающая мина, для этого применили артиллерию. Корабли Приморской флотилии разнородных сил флота продолжают выполнять задачи в море.

Ирина Петрова