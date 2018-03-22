Стало известно, кто вошел в жюри городского фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) в этом году. Оценивать снимки будут 16 российских и зарубежных профессионалов из разных сфер — фотографы, журналисты, писатели и арт-критики.



Марина Баринова, продюсер фотоконкурса: «Ежегодно у нас происходит ротация жюри. Это важно, чтобы появлялись новые люди со своим взглядом на Владивосток. Причем не только те, кто живут здесь, но и внешние эксперты, с особым трепетом реагирующие на наш город. Каждый член жюри сделает свой выбор и отберет по 150 фотографий. Затем, на основании общего рейтинга, станут известны победители и снимки, которые войдут в фотоальбом».



Состав жюри «Посмотри на Владивосток 2017»:

искусствовед Наталия Толстая (Москва)

фотограф Рольф Гобитс (Великобритания)

арт-критик Александр Лобычев (Владивосток)

фотограф и автор проекта «Русс Пресс Фото» Василий Прудников (Москва)

фотохудожник Михаил Павин (Владивосток)

писатель Василий Авченко (Владивосток)

основатель музея «Артэтаж» Александр Городний (Владивосток)

переводчик и редактор Шаши Мартынова (Москва)

фотограф Сергей Хоровиц (Германия)

дизайнер и фотограф Виктор Хмелик (Владивосток)

журналист Андрей Калачинский (Владивосток)

заместитель гендиректора Гродековского музея Нина Маркова (Хабаровск)

архитектор Кирилл Солгалов (Владивосток)

арт-менеджер Яна Гапоненко (Владивосток)

фотограф Виталий Берков (Владивосток)

историк и заместитель директора Приморской государственной картинной галереи Светлана Руснак (Владивосток)

Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Посмотри на Владивосток», нужно зарегистрироваться на сайте lookatvladivostok.ru(http://lookatvladivostok.ru)

и загрузить до 5 фотографий, сделанных во Владивостоке в 2017 году. Список номинаций: «Архитектура», «События», «Повседневность», «Море», «Порт»,

«Учителя» и «Азиатский акцент». Жюри будет обращать внимание на работы, открывающие новые грани и ракурсы столицы Приморья.