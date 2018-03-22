В жюри фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» вошли российские и зарубежные профессионалы
Стало известно, кто вошел в жюри городского фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) в этом году. Оценивать снимки будут 16 российских и зарубежных профессионалов из разных сфер — фотографы, журналисты, писатели и арт-критики.
Марина Баринова, продюсер фотоконкурса: «Ежегодно у нас происходит ротация жюри. Это важно, чтобы появлялись новые люди со своим взглядом на Владивосток. Причем не только те, кто живут здесь, но и внешние эксперты, с особым трепетом реагирующие на наш город. Каждый член жюри сделает свой выбор и отберет по 150 фотографий. Затем, на основании общего рейтинга, станут известны победители и снимки, которые войдут в фотоальбом».
Состав жюри «Посмотри на Владивосток 2017»:
искусствовед Наталия Толстая (Москва)
фотограф Рольф Гобитс (Великобритания)
арт-критик Александр Лобычев (Владивосток)
фотограф и автор проекта «Русс Пресс Фото» Василий Прудников (Москва)
фотохудожник Михаил Павин (Владивосток)
писатель Василий Авченко (Владивосток)
основатель музея «Артэтаж» Александр Городний (Владивосток)
переводчик и редактор Шаши Мартынова (Москва)
фотограф Сергей Хоровиц (Германия)
дизайнер и фотограф Виктор Хмелик (Владивосток)
журналист Андрей Калачинский (Владивосток)
заместитель гендиректора Гродековского музея Нина Маркова (Хабаровск)
архитектор Кирилл Солгалов (Владивосток)
арт-менеджер Яна Гапоненко (Владивосток)
фотограф Виталий Берков (Владивосток)
историк и заместитель директора Приморской государственной картинной галереи Светлана Руснак (Владивосток)
Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Посмотри на Владивосток», нужно зарегистрироваться на сайте lookatvladivostok.ru(http://lookatvladivostok.ru)
и загрузить до 5 фотографий, сделанных во Владивостоке в 2017 году. Список номинаций: «Архитектура», «События», «Повседневность», «Море», «Порт»,
«Учителя» и «Азиатский акцент». Жюри будет обращать внимание на работы, открывающие новые грани и ракурсы столицы Приморья.