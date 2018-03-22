Look at Vladivostok
Источник изображения: Look at Vladivostok
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Стало известно, кто вошел в жюри городского фотоконкурса «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) в этом году. Оценивать снимки будут 16 российских и зарубежных профессионалов из разных сфер — фотографы, журналисты, писатели и арт-критики.
 

Марина Баринова, продюсер фотоконкурса«Ежегодно у нас происходит ротация жюри. Это важно, чтобы появлялись новые люди со своим взглядом на Владивосток. Причем не только те, кто живут здесь, но и внешние эксперты, с особым трепетом реагирующие на наш город. Каждый член жюри сделает свой выбор и отберет по 150 фотографий. Затем, на основании общего рейтинга, станут известны победители и снимки, которые войдут в фотоальбом».
 

Состав жюри «Посмотри на Владивосток 2017»:

  • искусствовед Наталия Толстая (Москва)

  • фотограф Рольф Гобитс (Великобритания)

  • арт-критик Александр Лобычев (Владивосток)

  • фотограф и автор проекта «Русс Пресс Фото» Василий Прудников (Москва)

  • фотохудожник Михаил Павин (Владивосток)

  • писатель Василий Авченко (Владивосток)

  • основатель музея «Артэтаж» Александр Городний (Владивосток)

  • переводчик и редактор Шаши Мартынова (Москва)

  • фотограф Сергей Хоровиц (Германия)

  • дизайнер и фотограф Виктор Хмелик (Владивосток)

  • журналист Андрей Калачинский (Владивосток)

  • заместитель гендиректора Гродековского музея Нина Маркова (Хабаровск)

  • архитектор Кирилл Солгалов (Владивосток)

  • арт-менеджер Яна Гапоненко (Владивосток)

  • фотограф Виталий Берков (Владивосток)

  • историк и заместитель директора Приморской государственной картинной галереи Светлана Руснак (Владивосток)

Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Посмотри на Владивосток», нужно зарегистрироваться на сайте lookatvladivostok.ru(http://lookatvladivostok.ru
и загрузить до 5 фотографий, сделанных во Владивостоке в 2017 году. Список номинаций: «Архитектура», «События», «Повседневность», «Море», «Порт»,
«Учителя» и «Азиатский акцент». Жюри будет обращать внимание на работы, открывающие новые грани и ракурсы столицы Приморья.

Трейлер конкурса: https://www.youtube.com/watch?v=cEFI80nEZvo Прием фотографий продлится до 1 апреля 2018 года. После этого жюри выберет 158 снимков, которые войдут в фотоальбом ко дню рождения Владивостока — 2 июля городу исполнится 158 лет. 1 июля пройдет награждение победителей и презентация фотоальбома, а также открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток 2017» в музее современного искусства «Артэтаж». «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. На конкурс ежегодно присылают от 1000 до 2 500 фотографий. Их оценивает интернациональное жюри из мастеров фотографии, арт-критиков и искусствоведов, писателей и журналистов. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло пять фотоальбомов о жизни города в 2012-2016 годах.