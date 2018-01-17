Во вторник, 16 января, в Приамурье на железной дороги произошла авария — с рельсов сошло 12 вагон, груженных углем, об этом DEITA.RU сообщили Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным следствия, около 22 часов по местному времени на участке Дальневосточной железной дороги Тындинского региона, перегона Юктали — Тас-Юрях на 2005-м километре была допущена остановка поезда из 57 вагонов с тепловозом. При осмотре состава машинистом выявлен сход 12 вагонов.

Пострадавших вследствие инцидента нет.

На данный момент по факту инцидента проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» УК РФ.

Екатерина Лапкина