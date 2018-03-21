Вакцину, блокирующую формирование зависимости от тяжелых наркотиков, к которым относятся морфин, героин, метадон, а также кодеинсодержащие вещества, разработали российские ученые, сообщает DEITA.RU.

Испытания, проведенные в Национальном научном центре наркологии Минздрава РФ, показали, что иммунитет сохраняется в течение года, в дальнейшем вакцину нужно вводить повторно. Если испытания окажутся успешными, это позволит создавать препараты, способные защищать не только от опиатной, но и от других зависимостей. В этом случае ученые предполагают, что препарат можно будет вводить подросткам в качестве профилактики наркомании, начиная лет с 12-13.

Вместе с тем, как пишут Известия, многие наркологи считают такой подход не совсем верным. Они отмечают, что любая попытка решить проблему наркотиков с помощью другого химического вещества не соответствует самой природе человека, его готовности себя разрушать при определенных обстоятельствах. Учитывая, что наркомания - это «биопсихосоциодуховное заболевание», от нее эффективны только те методы, которые охватывают все эти сферы.

Таисия Масина



