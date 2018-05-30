Депутаты Законодательного Собрания утвердили в трех чтениях изменения в региональный закон «Об использовании лесов в Приморском крае», сообщает DEITA.RU.

Законопроект был рассмотрен депутатами на очередном заседании Законодательного Собрания 30 мая. Как отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, документ был подготовлен комитетом в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Дело в том, что федеральным законом в апреле 2018 года внесены изменения в Лесной кодекс Российской Федерации, касающиеся правового регулирования недревесных лесных ресурсов, в части дополнения их понятием «валежник», что позволит гражданам осуществлять его сбор для собственных нужд без длительной процедуры оформления разрешительных документов.

По мнению депутатов Законодательного Собрания, сбор валежной древесины позволит отчасти снизить дефицит дровяной древесины, который испытывают жители сельской местности. Как отметил Евгений Зотов, проект закона вступает в силу с 1 января 2019 года.

Дмитрий Санников