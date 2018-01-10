Накануне между вальщиками леса в Начикинском участковом лесничестве Камчатки возник конфликт из-за исчезновения бензопилы. Ссора закончилась печально — один из оппонентов нанес второму несколько ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю

По факту смерти мужчины на лесозаготовительном участке, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ.

Подозреваемый задержан, планируется поместить его под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о различных конфликтах, связанных с бензопилами. Так, в Амурской области зять похитил у тещи бензопилу, чтобы похмелиться.

Екатерина Лапкина