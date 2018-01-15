Тариф на проезд в поезде Советская Гавань-Владивосток снижен на 15% при оформлении электронных билетов, сообщили DEITA.RU в ДВЖД.

В период с 15 января по 14 февраля 2018 года при оформлении электронных проездных документов на сайте ОАО «РЖД» во все типы вагонов на поезда № 351И/351Э сообщением Советская Гавань-Владивосток вводится понижающий коэффициент 0,85, что дает пассажирам скидку на приобретение билетов в размере 15%.

Следует отметить, что понижающий коэффициент на поезда № 351И/351Э сообщением Советская Гавань-Владивосток вводится впервые.

Михаил Грач