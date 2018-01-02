Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление об отношениях России и Чехии,сообщает «Deita.ru».

По словам главы ведомства, оба государства на сегодняшний день сохраняют высокий уровень политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Отмечается, что "в нынешние непростые для международных отношений времена России и Чехии совместными усилиями удалось сохранить высокий уровень политического диалога, результативное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнёрство".

Кроме того, Лавров убежден, что положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию отношений между странами.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Россия и Британия обсудили геев и кибероружие.

Таисия Масина