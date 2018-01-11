В приморском городе Дальнереченск пожарные потушили баню, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

10 января в 20 часов 41 минуту по местному времени пожарным города Дальнереченска стало известно о возгорании на улице Речная — горела баня. Ровно через 10 минут на место происшествия прибыли огнеборцы.

В 20 часов 56 минут пожар был локализован, в 21 час 16 минут — полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Не пострадали от огня и вблизи расположенные объекты.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что серьезный пожар напугал жителей многоэтажки во Владивостоке.

Екатерина Лапкина