Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил индустриальный парк SmartPoint во Владивостоке, на территории которого находится автосборочное производство «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», об этом «Deita.ru» сообщили в администрации Приморского края.

Он осмотрел производство новых автомобилей и встретился с коллективом предприятия, на котором трудятся более пятисот человек. Работники завода на встрече с главой региона имели возможность задать вопросы о ситуации в здравоохранении, о развитии детского спорта, реализации программы «дальневосточный гектар». К примеру, одну из сотрудниц, которая недавно получила гектар, очень интересовал вопрос, как будет подводиться инфраструктура к участкам.

Ещё один сотрудник предприятия спросил, как в крае решается проблема нехватки кадров в здравоохранении, особенно в отдалённых районах. Также поговорили о стоимости продуктов питания в Приморском крае, в частности, рыбы и морепродуктов, а также – строительстве новых автодорог и доступности жилья для молодых семей.

Состоялось совещание и с руководством предприятия, где Андрей Тарасенко обсудил дальнейшее развитие автосборочного производства во Владивостоке. Как сообщил генеральный директор «Мазда» Дмитрий Кудинов, за 2017 год произведено более двадцати четырех тысяч автомобилей и планируется еще начать производство автомобильных двигателей. Андрей Тарасенко подчеркнул, что в перспективе необходимо рассмотреть возможность производства на своей базе судовых двигателей, которые, по мнению главы региона, будут весьма востребованы, и сельхозтехники. Свободные площадки на территории индустриального парка для этого имеются.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что острую для Владивостока проблему решают активисты ОНФ.

Таисия Масина