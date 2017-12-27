Закупки у малого и среднего бизнеса переведут в электронный вид, сообщает Deita.ru.

Поправки распространили на госкомпании многие нормы из сферы госзакупок. Все эти изменения будут способствовать повышению конкуренции, считают специалисты.

Как сообщает ФАС, установлен закрытый перечень способов закупок у МСБ и их полный перевод в электронную форму. Установлены требования к описанию объекта закупки. Кроме того, расширен круг оснований для обжалования действий заказчика.

Торги будут проходить на универсальных площадках, действующих по закону 44-ФЗ. Закупки для малого и среднего бизнеса будут проводиться на федеральных площадках.



Михаил Грач