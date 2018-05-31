Мечтать и действовать – таков посыл новой постановки, которую ставят в Приморском краевом драматическом театре Молодёжи. Спектакль «Алые паруса» поставлен по одноимённой повести-феерии Александра Грина. Премьерные даты: 30 июня, 1, 7, и 14 июля, сообщает DEITA.RU.

Мечтать, надеяться на лучшее - это свойство молодости. Так бывает, что с возрастом, рутиной быта, под давлением «все знающих» и «значимых» граждан человек сдаётся, крылья его мечты теряют перья, они тяжелеют, становятся неподъёмными, и их сдают в пыльный чулан. Знакомо? Театр молодёжи решил напомнить нам всем, и особенно юным, открывающим широкую дорогу жизни: мечтайте и действуйте.





30 мая, ровно за месяц до премьеры, состоялась пресс-конференция, посвященная постановке «Алые паруса». После всех присутствующих пригласили в театральный зал, где проходила репетиция хореографических сцен. Да, в спектакле танцуют. Много танцуют. И поют.

Слоган спектакля «Городу у моря посвящается». Новую постановку театр посвятил Владивостоку. Режиссёр Лидия Василенко рассказала предысторию: «В описании фантастических городов Грина: Лисс, Зурбаган, очень легко узнать наш Владивосток: извилистые улочки, сопки, ванты… меня удивляло, почему в репертуаре города нет этого произведения. Много лет мечтала его поставить, посвятив Владивостоку. Это очень символично: «Алые паруса» - городу у моря посвящается…»

Директор театра Молодёжи Игорь Селезнёв отметил, что спектакль выходит ко дню рождения Владивостока и 80-летию Приморского края. Он рассказал, что вступив в должность руководителя театра, обсуждал с режиссёрами и художественным руководителем предстоящие планы, работу, репертуар. Лидия Василенко предложила поставить «Алые паруса», и он с удовольствием поддержал эту идею.

История, написанная Грином, живёт на улицах Владивостока. Режиссёр пояснила, что работая над постановкой, она не пошла классическим путём. Эта история в наше время воспринимается немного наивной и слишком фантастичной, считает она. И было принято решение перенести её в наш город, поближе к нашей молодёжи. Интересное уточнение: работая над постановкой, Лидия ходила по местным «кафешкам», подсаживалась к молодёжным компаниям, говорила с ними о повести «Алые паруса», вызывая их на рассуждения: что эта история значит для них, нынешних молодых? Так и рождался спектакль по романтической повести, написанной почти что век назад на вечную тему любви и поиска счастья.





Юную Ассоль, мечтательницу, «белую ворону», над которой смеялись погрязшие в быту и нехитрых радостях соседи, играет актриса Валерия Самарина. Роль молодого капитана Артура Грэя досталась студенту третьего курса Дальневосточного института искусств Игорю Сушко. Молодые актёры поделились с корреспондентом DEITA.RU тем, как они понимают сюжет и своих героев и тем, влияет ли эта история на их собственную жизнь:

Валерия Самарина:

- Этот спектакль о том, что нужно мечтать. Не можно, а нужно. Мечты сбываются. И любую мечту можно сделать реальностью. Я по жизни прагматична и скептична, но погружаясь в материал, в это поверила. В одно утро я проснулась и поняла, что энтузиазм, позитив и вера в лучшее, в то, что будет всё хорошо, мне помогают. Теперь знаю, что мечтать можно и нужно. Мысль материальна. Чем больше погружаюсь в тему, рассуждаю, углубляюсь, тем больше обрастаю чем-то волшебным. Уже по-другому смотрю на мир – везде можно найти то, чему можно радоваться с какой-то детской чистотой. Я думаю, что спектакль «Алые паруса» и роль Ассоль отпечатаются во мне не только профессионально, но и на всей моей жизни.

Игорь Сушко:

- Для меня это возможность надеть на себя шкуру крепкого, сильного человека. Грэй вначале совсем ещё мальчишка, но в процессе пути он становится мужчиной. Я пытаюсь найти в себе качества моего персонажа. Он оборвал канаты и отправился в путешествие, что-то чувствуя и стремясь к своему счастью. Я уехал из Благовещенска во Владивосток, не сказав родителям, куда еду поступать, что собираюсь стать актёром. Тогда я тоже оборвал канаты и шагнул к своей мечте.

Это спектакль для молодых и для семейного просмотра. «Семейный просмотр» - новая форма отношений, который театр молодёжи предлагает своим гостям. Лидия Василенко в Москве увидела, что семейные спектакли пользуются большой популярностью, и это очень здорово, когда в театр приходят вместе мамы, папы, дети, бабушки, дедушки. После спектакля они вместе обсуждают увиденное и пережитое, это скрепляет семью, даёт новое поле для совместного времяпровождения. Идею подхватили в театре. Игорь Селезнёв отметил, что мы привыкли к тому, что детские спектакли проходят утором и днём, а взрослые вечером. Театр молодёжи ломает стереотипы: репертуар семейных спектаклей будет идти по вечерам. «Алые паруса» - можно сказать «пилотный проект» на просмотр которого приглашают вместе всю семью. Старшее поколение, возможно, вспомнит себя в юности, обернувшись на свои мечты и чаяния, лучше поймёт порывы молодости, и это даст шанс всем больше понять друг друга и стать ближе.





Первый спектакль состоится 30 июня. Он пройдёт в рамках праздника выпускников «Крылья Востока». Билеты уже выкуплены, на него приглашают лучших учеников Приморского края – сообщил директор АНО «Центр содействия развития молодёжи Приморского края» Сергей Матлин.

Директор театра поделился тем, что иногда заходит в репетиционный зал и наблюдает за творческим процессом, и он уверен, что зрителей ожидает прекрасная постановка.

Над спектаклем работает команда профессионалов: инсценировку написала режиссёр-постановщик Лидия Василенко, инструментальные композиции и песни композитор Владимир Синенко, над созданием сценографии трудится художник Александр Арсененко, над внешними образами героев художник по костюмам Наталья Стороженко, танцы и пластические композиции ставит хореограф Татьяна Домовитова.

И, напоследок, подтверждение тезиса «Мечты сбываются»: ответ режиссёра Лидии Василенко:

Что лично для вас спектакль «Алые паруса»?

Мечта! Я много лет мечтала поставить этот спектакль. И вот пришёл звёздный час, чтобы мечту воплотить. Потому что Александр Грин говорит не о том, что надо просто мечтать, а о том, что чудеса делаются своими руками. Время пришло, и мы это чудо делаем. Чудо под названием «Алые паруса».

Ирина Павленко