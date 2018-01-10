На улице Чапаева во Владивостоке запретят парковать автомобили вдоль дороги, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока сообщает об установке новых дорожных знаков на улице Чапаева в районе школы-интерната для одарённых детей.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения возле домов № 5 и 5а по улице Чапаева появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор».





Как сообщают специалисты, работы по установке новых дорожных знаков на данном участке планируется провести в конце января.

Администрация краевого центра просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что в России теперь можно устанавливать дорожные знаки на зданиях и ограждениях.

Екатерина Лапкина