В августе 2017-го робот компании OpenAL, которая принадлежит Илону Маску, впервые победил одного из сильнейших игроков популярной компьютерной игры DOTA 2 Даниила Ишутина. После этого события искусственному интеллекту (ИИ) приписали возможность заменить в реальной жизни ведущих, музыкантов, публицистов, поэтов и режиссеров, сообщает DEITA RU.

В немецком университете Пассау ученые на основе аналитических данных спрогнозировали возможность искусственного интеллекта в течение ближайшего десятилетия писать художественные произведения. Уже в ближайшее время способности ИИ могут превзойти человеческие, - заявил заведующий кафедрой сложных интеллектуальных систем университета Пассау Бьорн Шуллер.

Он считает, что на протяжении последних 20 лет разрыв между машинами и людьми сократился до минимальных показателей. «Искусственному интеллекту пока сложно состязаться в творческих областях, однако это дело времени. Но уже сегодня машины без труда придумывают небольшие шутки и стихи, делая это в разы быстрее, чем человек. По нашим подсчетам, к 2025 году ИИ сможет писать полноценные романы, вести мероприятия и сочинять музыкальные произведения», - утвеждает Шуллер.

Иван, сотрудник праздничного агентства во Владивостоке рассказал, что думает по этому поводу: «Наша компания организует различные мероприятия, и в подготовительной сфере мы уже используем компьютерные программы. Но у любой программы всегда есть оператор, который ее контролирует. В структуре юмора есть свой «скелет», работу над которым можно отдать искусственному интеллекту. Но сейчас машины работают только по заданному алгоритму, а новаторство и какой-то креатив для них – это пока темный лес. И, на мой взгляд, в ближайшем будущем, написание именно книги, сценария для фильма или шутки с оригинальным сюжетом для искусственного интеллекта выглядит как-то нереалистично. Одно дело поручить машине умственную работу в математической области, а другое – сделать так, чтобы она заставила людей смеяться».

Напомним, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск очень осторожно относится к развитию искусственного интеллекта. Он считает, что это является «самым большим риском, с которым человечество сталкивается как цивилизация» и обязательным условием функционирования таких систем должно быть государственное регулирование.

Максим Низкодубов