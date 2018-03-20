43 года по всему миру празднуют международный день без мяса. Корреспондент DEITA.RU пообщался с закоренелыми вегетарианцами и мясоедами и узнал, как им удается существовать вместе.

Впервые инициатором Дня отказа от мяса стало Движение за права сельскохозяйственных животных Америки. С той поры Международный день отказа от мяса регулярно отмечают 20 марта во всем мире. Этот день отличается от других гастрономических, так как призван не восхвалять определенный продукт, а наоборот. Тысячи вегетарианцев по всему миру стремятся показать населению планеты, что мясо – это не самая необходимая составляющая здорового рациона. В России впервые призвали отказаться от мясных продуктов на один день в 2012 году.

«Вегетарианкой я стала по двум причинам, − говорит Елена Ланцева, вегетарианка, − по этической и по причине перехода на более правильное питание, ориентированного на мой организм. Мясо - очень тяжёлая пища, организм негативно стал реагировать на его употребление, в связи с некоторыми заболеваниями органов пищеварения, которые были приобретены в связи с неправильным питанием. И вот постепенно я отказалась от мяса и морепродуктов, отказ был не очень болезненным. А этическая сторона отказа кроется в моем трепетном отношении ко всему живому, ещё с детства возникали противоречия морального характера в связи с потреблением мяса, но против семейного уклада не пойдёшь, так что пришла я к такому образу жизни в более осознанном возрасте». Лена нейтрально относится к мясоедам, правда часто сталкивается с насмешками в свою сторону, но старается не обращать внимание.

Девушка считает, что в ее организме произошли изменения, она похудела, проблемы с органами пищеварения стали беспокоить намного реже, кожа лица очистилась от высыпаний.



«Чтобы быть сытым при такой системе питания, вам придется употреблять преимущественно углеводы, тогда можно набрать пару лишних килограмм, − говорит в противовес Тимофей Тихоньких, мясоед, − я отношусь к вегетарианцам абсолютно нейтрально, если они не пытаются доказать мне полезность своего типа питания, или не кричат на каждом углу, что они вегетарианцы. Я же не говорю всем встречным, что я мясоед. Мне кажется, что вегетарианский тип питания не совсем свойственен нашему организму, а белок, тем более животный, нужно получать всем».



По мнению молодого человека, многое зависит от стиля жизни. Те, кто обходятся без мяса, преимущественно не занимаются силовыми видами спорта. Хотя и тут есть исключения, например, знаменитый гигант Билл Пёрл и другие менее известные бодибилдеры-вегетарианцы. Тимофей не может отказаться от мяса в силу того, что очень любит его вкус и не видит смысла экспериментировать со своим организмом.

В 2005 году на экраны вышел документальный фильм «Земляне», который дал мощный толчок для людей, которые боялись отказаться от мяса. Фильм поднимает темы эксплуатации животных. Кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий, многих не могут оставить равнодушными.

«Мне без мяса живётся отлично, − говорит Валерия Пензиенко, вегетарианка, − причиной моего отказа было здоровье. Веганские диеты прописывают при различных заболеваниях, таких как диабет и подагра. Для меня это было не просто диетой − это стиль жизни. Ты уже не можешь смотреть на мир, как прежде. Я стала более спокойной, у меня появилось много энергии. Я не хочу спать после каждого приема пищи. Мясо тяжелый продукт, когда организму его не нужно перерабатывать, то высвобождается огромное количество энергии, и тело начинает себя очищать».

Сейчас Валерия не представляет, как раньше могла употреблять в пищу животных. Для нее каждая жизнь имеет ценность. Девушка советует начинающим вегетарианцам читать много литературы по теме, чтобы сбалансировать своё питание. На первом этапе отказа от мяса, если его не заменить, к примеру, бобовыми, может возникать некоторый дискомфорт, потому что организм перестраивается на другой тип питания.

«Я против вегетарианцев ничего не имею, − говорит Денис Тамкин, мясоед, − но сам бы я не смог жить без употребления мяса, я его люблю и считаю полезным. Человек издавна ест мясо и это заложено в его природе». По мнению Дениса, мясо – это идеальная белковая пища, особенно если речь идет о наиболее полезных его видах: телятине, свинине или рыбе. Кроме того, мясо животных содержит достаточное количество витаминов группы В. Отказавшись от него, следует возместить организму потери этих важных элементов питания.

«Главное помнить о разнообразном питании и употреблять в пищу больше свежих овощей, фруктов, зелени, не забывая про белковую пищу в виде круп и бобовых, а также растительных жиров, не забывая про белки, содержащиеся в крупах и бобовых», − советуют вегетарианки.



Среди людей, отказавшихся от мяса, немало известных личностей. Попробовать, подходит ли этот тип питания каждому, можно в Международный день без мяса, 20 марта.

Александра Чистик