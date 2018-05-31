Спортивное мероприятие «Кубок Олимпа» для детей пройдёт во Владивостоке 2 июня, сообщает DEITA.RU.

Дети и подростки от 3 до 12 лет могут поучаствовать в заездах на беговелах и велосипедах в сквере Суханова.

Хорошая новость для тех, у кого нет своего такого транспортного средства: будет организован прокат велосипедов и защиты для тех, кто участвует в соревнованиях. Для этого юным участникам при регистрации нужно лишь указать, что им необходимо такое спортивное снаряжение.

Регистрация желающих начнётся в 9 утра, а торжественное открытие в 10.30.

Победителям, занявшим 1,2 и 3 места вручат памятные медали и грамоты. Но на этом сюрпризы не кончаются: абсолютно все участники получат на финише памятные призы и - по традиции - вкусные апельсины.

Не забудьте подать заявку на сайте мероприятия.

Алина Калинина



