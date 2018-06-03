Во Владивостоке в сквере Суханова прошла велогонка, приуроченная ко Дню защиты детей, сообщает DEITA.RU.

Десятки детей и их родителей пришли с утра в сквер имени Суханова, чтобы принять участие в велогонке. Все желающие от 3 до 12 лет с нетерпением ждали начала. Трасу им приготовили, надо сказать, не из легких: с изгибами, с разворотами, с подъемами и полосой для разгона.

«Мне 11, я катаюсь на велосипеде лет с 6. Уже чувствую себя уверенно. В самом таком соревновании на велосипедах я впервые участвую. Конечно, буду стараться победить. Мне здесь очень нравится», - рассказывает участник Лёша, восседая на своем велосипеде.

И вот, дан старт. Участники один за другим начинают заезд. Родители — самая активная группа поддержки.

«Сынок, давай, давай! К победе! Жми!» — кричит один из родителей, пока сын с ветерком проносится мимо.

И пока одни уже вовсю проходят трассу, другие настраиваются в ожидании своей очереди.

«Мы пришли сюда, потому что нас отправила мама, сказала идти с утра за победой», — шутит папа мальчика Арсения. «Нам вообще все нравится, но единственное, шлем долго не могли взять в прокат».

«Я давно уже катаюсь. Умею хорошо. Мне очень нравится на соревнованиях. За первое место хочу получить лего», — делится планами и мечтами сам Арсений.

«Но и утешительный приз у нас все равно уже в семье предусмотрен», — продолжает искрить папа.





Пока велогонка идет полным ходом, родителей и гостей сквера Суханова развлекает коллектив танцующих девочек: красивые банты, красивые наряды, целый поставленный танец — уже видно танцевальное мастерство молодых талантов.

В конце гонки всех участников ждали призы – сочные апельсины и памятные подарки, счастливчики, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места получили памятные призы и грамоты.

Влада Золотова