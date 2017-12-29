Специальные зоны для велосипедистов могут появиться в российских городах, сообщает «Deita.ru». Автором инициативы выступил Минтранс и уже подготовил соответствующие поправки в правила дорожного движения.

В связи с этим для автомобилистов будут установлены некоторые ограничения на участках, обозначенным новым дорожным знаком, об этом пишет Коммерсант.

К примеру, водителям запретят передвигаться со скоростью выше 20 километров в час. Также будет действовать запрет на стоянку автомобилей на велопешеходных дорожках и перед бордюрными пандусами для инвалидов. Пассажиры авто перед тем, как открыть дверь, должны будут убедиться в том, что они не создают помех и не угрожают безопасности других участников движения.

Велосипедисты при этом смогут двигаться по всей ширине проезжей части, однако им будет запрещено пересекать дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что большегруз сбил велосипедиста в Хабаровском крае.

Таисия Масина