Министерство обороны Украины планирует восстановить военную часть в городе Берегово в Закарпатье, сообщает DEITA.RU.

Однако данный план подвергся резкой критике со стороны министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который считает, что Киев воспринимает венгерскую национальную общину, как угрозу Киеву, и это возмутительно.

Как пишет РИА ФАН, действия Украины политический аналитик Владимир Соловейчик комментирует так: "Преследование венгерского населения Закарпатья началось не сегодня, киевские правители уже давно и систематически нарушают их права. Действия властей и поддерживающих их украинских буржуазных националистов уже перешли грань закона".

По словам эксперта, Киев хочет извлечь максимум политических дивидендов из противостояния в Закарпатье. Они игнорируют то обстоятельство, что речь идет о таких же точно гражданах Украины, для Киева важнее этническое происхождение, поэтому он и преследуют венгерское меньшинство, пытаясь «обукраинить» живущих на подвластной им территории мадьяр.

Политолог уверен - если власти Украины будут продолжать подобную политику, они дождутся реальных боевых столкновений — Венгрия введет войска в Закарпатье с целью защиты жизни и имущества живущих там мадьяр, и это будет весьма чувствительным ударом для режима Петра Порошенко.

Таисия Масина