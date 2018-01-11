Житель Находки обратился в полицию с заявлением о том, что его обманул неизвестный мужчина, об этом «Deita.ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Злоумышленник, представившись социальным работником, предложил 74-летнему пенсионеру помочь купить продукты и оплатить услуги ЖКХ. Доверчивый мужчина отдал преступнику 6 тысяч рублей, которые тот забрал и скрылся, не оказав обещанной помощи.

Обманщика задержали достаточно быстро - им оказался 40-летний местный житель, который уже признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что беспринципный приморец грабил свою бабушку.

Таисия Масина